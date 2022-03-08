Лайфхак, як покращити якість зв'язку на телефоні

В Україні запустили тестування національного роумінгу / Фото: Колаж: Сьогодні

Якість зв'язку може змінюватись залежно від вашого географічного положення, тому якщо мережа вашого оператора недоступна, можна переключатися на мережу інших операторів.

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Як перейти на мережу іншого оператора

1. Вимкнути автовибір мережі

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (або Підключення) – Оператор

на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

2. Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL

3. Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

4. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

При цьому тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

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Однак важливо повернутися до мережі свого оператора, адже підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів, що може впливати на якість деяких послуг.

Функція нацроумінгу буде підключена до зони бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), потім у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом по всій території України.