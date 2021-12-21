Четкие фото в темноте: Sony создала новые датчики камер для смартфонов

Камеры получат новые датчики для съемок в темноте / Фото: Pixabay

Компания сделала первую в мире многослойную CMOS-матрицу для камер нового поколения, которую могут использовать в своих гаджетах Apple, Samsung и Xiaomi.

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Система поглощает примерно вдвое больше света, расширяет динамический диапазон и снижает уровень шума, пишет engadget.

Благодаря новой технологии сенсоры смартфонов станут еще меньше, но при этом будут снимать гораздо лучше. Новый датчик сможет точнее интерпретировать световую информацию в темноте.

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Технология пригодится при съемке в условиях плохой освещенности, например, ночью или в закрытых помещениях специального света.

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Готовая картинка будет более яркой и насыщенной, но без эффекта "замыленного фото".

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Напомним, ранее появился специальный USB-кабель, который заблокирует ноутбук от воров и полиции.