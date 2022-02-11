Человеку туда не добраться: робот нашел под Фукусимой расплавленное ядерное топливо

Робот обследовал пострадавший реактор АЭС Фукусима / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Предыдущая попытка отправить небольшого робота с камерами в реактор первого энергоблока не удалась из-за высокого уровня радиации внутри.

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Но изображения, сделанные на этой неделе роботом ROV-A, продемонстрировали сломанные конструкции, трубы и насыпи того, что кажется расплавленным топливом и другим мусором, погруженным в охлаждающую воду.

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Кстати, в одном месте робот измерил уровень радиации в 2 зиверта, что является смертельным для человека, пишет nbc24.com.

Авария на АЭС Фукусима-1

Сильное землетрясение и цунами в 2011 году повредили системы охлаждения на атомной электростанции, что привело к расплавлению трех активных зон реактора. Это была крупнейшая техногенная катастрофа после Чернобыля .

. Большая часть их высокорадиоактивного топлива упала на дно защитной оболочки, что чрезвычайно затруднило его удаление.

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