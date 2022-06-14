Человек, подвинься: заменить людей роботами спешат на заводах Южной Кореи

Южнокорейские заводы спешат заменить людей роботами / Фото: unsplash.com, interestingengineering

Более серьезные наказания руководства за производственные травмы их работников привело к увеличению инвестиций в роботов в Южной Корее. Все потому, что вступил в силу закон под названием "Закон о наказании за серьезные бедствия".

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Также мы писали, что самая большая в истории NFT коллекция создана ИИ в помощь Украине. В новом постановлении говорится, что если работники умирают или получают серьезные травмы во время работы, суды могут оштрафовать генерального директора или высокопоставленных менеджеров фирм или даже отправить их в тюрьму.

Неоднократные несчастные случаи, связанные с элементарной безопасностью, являются большим недостатком для страны с доходом на душу населения около 30 000 долларов США",- сказал Ли Джун Вон, эксперт по системной безопасности в Университете Сунгсил в Сеуле,- Это естественно, что компании гонятся за прибылью, но они должны делать это безопасно.

Теперь вмешалось правительство, пообещав помочь компаниям улучшить свои стандарты безопасности. Важнее, чем покупка нового оборудования, то есть процесс роботизации, то, что компании осознают важность обеспечения безопасности, предотвращения промышленных аварий, отмечает Министерство занятости и труда Южной Кореи.

Южнокорейское правительство пообещало помочь компаниям улучшить свои стандарты безопасности в плане роботизации производства / Фото: interestingengineering

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Достигнет ли министерство своей высокой цели и страна увидит повсеместную замену рабочих роботами? Время покажет, как оно будет развиваться на самом деле.

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