Людина, посунься: замінити людей роботами поспішають на заводах Південної Кореї

Південнокорейські заводи поспішають замінити людей роботами / Фото: interestingengineering

Більш серйозні покарання керівництва за виробничі травми їхніх працівників призвело до збільшення інвестицій у роботів у Південній Кореї. Все тому, що набув чинності закон під назвою "Закон про покарання за серйозні лиха".

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Також ми писали, що найбільша в історії NFT колекція створена ІІ на допомогу Україні. У новій постанові йдеться, що якщо працівники помирають або зазнають серйозних травм під час роботи, суди можуть оштрафувати генерального директора або високопоставлених менеджерів фірм або навіть відправити їх у в'язницю.

Неодноразові нещасні випадки, пов'язані з елементарною безпекою, є великим недоліком для країни з доходом на душу населення близько 30 000 доларів США", – сказав Лі Джун Вон, експерт із системної безпеки в Університеті Сунгсіл в Сеулі, – Це природно, що компанії женуть за прибутком, але вони мають робити це безпечно.

Тепер втрутився уряд, пообіцявши допомогти компаніям покращити свої стандарти безпеки. Важливіше, ніж покупка нового обладнання, тобто процес роботизації, те, що компанії усвідомлюють важливість забезпечення безпеки, запобігання промисловим аваріям, зазначає Міністерство зайнятості та праці Південної Кореї.

Південнокорейський уряд пообіцяв допомогти компаніям покращити свої стандарти безпеки у плані роботизації виробництва / Фото: interestingengineering

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Чи досягне міністерство своєї високої мети та країна побачить повсюдну заміну робітників? Час покаже, як воно розвиватиметься насправді.

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