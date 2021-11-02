Будто в сказке: телескоп Hubble сделал невероятный снимок спиральной галактики

Телескоп Hubble сделал невероятный снимок редкого явления/Коллаж: Сегодня

Телескоп Hubble сделал невероятную фотографию спиральной галактики NGC 6984, которая находится в созвездии Индеец.

Об этом сообщает обсерватория.

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Редкое явление

Известно, что фотография NGC 6984 была сделана во время чрезвычайно редкого астрономического события — двойной сверхновой в NGC 6984. Сверхновые — это невероятно сильные взрывы огромных масштабов, вызванные смертью массивных звезд.

Спиральная галактика NGC 6984/Фото: NASA

Исследования астрономов

Открытие двух сверхновых, практически в одно и то же время и в одном месте, вызвало предположение астрономов о том, что они каким-то образом могут быть связаны между собой. Специалисты продолжают исследовать этот феномен.

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Астронавт сфотографировал Киев из космоса

Французский астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сделал впечатляющие снимки с Международной космической станции. Он сфотографировал столицу Украины — Киев.

Международная космическая станция расположена на высоте 408 километров. На снимках с такой высоты можно увидеть знакомые всем киевлянами крупные объекты, которые расположены в столице. Однако на фото они очень маленькие.

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