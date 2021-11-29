Белые медведи начали охотиться на северных оленей из-за недостатка льда

Северный олень попал в рацион белого медведя

Белые медведи все чаще охотятся на наземных животных, чтобы компенсировать их ограниченный доступ к тюленям.

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Так, группа исследователей впервые засняла на камеру охоту короля Арктики на северного оленя на норвежском архипелаге Шпицберген 21 августа 2020 года, пишет Phys.org.

Анализируя этот факт, ученые пришли к выводу, что таянием морского льда белый медведь может изменить свой рацион.

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С некоторого времени летом морской лед отступает и уносит с собой тюленей, которые составляют основной источник пищи белого медведя. В то же время численность оленей непрерывно растет.

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Поэтому молодой самке, попавшей на видео, пришлось преследовать самца северного оленя в ледяных водах.

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Сцена была настолько необычной, что Изабела Кулашевич, биолог из Гданьского университета, написала книгу "Полярная биология" вместе с двумя коллегами.

Там отмечается, что на Шпицбергене, чуть более 1000 километров от Северного полюса, около 300 белых медведей живут рядом с около 20 тыс. северных оленей.

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Помимо тюленей и оленей, белые медведи питаются яйцами, птицами, грызунами и даже дельфинами.

Тем не менее, ни новый вид в пищевой цепочке, ни дополнительные варианты питания не спасут белых медведей в Баренцевом море от исчезновения уже в этом столетии, говорят исследователи.

Напомним, ранее ученые рассказали подробности пятого массового выпирания.