Астрономы впервые наблюдали за смертью гигантской звезды

Ученые наблюдали за последними днями Красного сверхгиганта / Фото: Коллаж: Сегодня

С помощью двух обсерваторий на Гавайях они в течение последних 130 дней наблюдали за сверхновой, получившей название SN 2020tlf, до самого момента ее взрыва.

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Мощная вспышка света, исходящая от звезды перед взрывом, предполагает, что что-то неизвестное происходит в ее внутренней структуре.

Как могла выглядеть смерть Красного сверхгиганта

Какими бы ни были эти изменения, они приводят к гигантскому выбросу газа до того, как звезда разрушится и взорвется.

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До этих наблюдений никто не видел, чтобы Красный сверхгигант демонстрировал такой всплеск яркости и подвергался таким мощным извержениям перед взрывом.

А в свои последние дни они были гораздо спокойнее, как будто смирились со своей судьбой, пишет scitechdaily.com.

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Ранее мы писали, что зонд обнаружил гигантский пень с кольцами на Марсе. Марсианский зонд сделал необычное изображение Красной планеты, сняв равнину, которая выглядит как гигантский пень с кольцами.