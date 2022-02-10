Астрономи вперше спостерігали за смертю гігантської зірки

Вчені спостерігали за останніми днями Червоного надгіганта / Фото: Колаж: Сьогодні

За допомогою двох обсерваторій на Гаваях вони протягом останніх 130 днів спостерігали за надновою, що отримала назву SN 2020tlf, до моменту її вибуху.

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Потужний спалах світла, що походить від зірки перед вибухом, припускає, що щось невідоме відбувається у її внутрішній структурі.

Як могла виглядати смерть Червоного надгіганта

Якими б не були ці зміни, вони призводять до гігантського викиду газу до того, як зірка зруйнується та вибухне.

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До цих спостережень ніхто не бачив, щоб Червоний надгігант демонстрував такий сплеск яскравості і піддавався таким потужним виверженням перед вибухом.

А у свої останні дні вони були набагато спокійнішими, начебто змирилися зі своєю долею, пише scitechdaily.com.

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Раніше ми писали, що зонд виявив гігантський пень із кільцями на Марсі. Марсіанський зонд зробив незвичайне зображення Червоної планети, знявши рівнину, яка виглядає як гігантський пень із кільцями.