Астрономы показали космическое слияние трех галактик

Три галактики слились в космическом танце

Масса пыли и яркие вихри звезд на полученном изображении – это слияние далеких галактик IC 2431, которые находятся в 681 миллионе световых лет от Земли в созвездии Рака.

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Также телескоп смог зафиксировать бурную смесь звездообразования и приливных искажений, вызванных гравитационными взаимодействиями этого галактического трио, пишет Phys.

Густое облако пыли закрывает центр этого изображения, хотя свет от фоновой галактики пронзает его внешние края.

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Это изображение из серии наблюдений Hubble, исследующих странные и удивительные галактики, обнаруженные в рамках гражданского научного проекта Galaxy Zoo.

Ранее астрономы уже изучали крупнейшие в истории исследования слияний галактик и приливных карликовых галактик, а также открытие новых типов компактных галактик со звездообразованием.

Ранее мы писали: