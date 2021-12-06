Перец чили на орбите побил два рекорда: астронавты снова устроили ночь тако

Астронавты снова устроили ночь тако на орбите

Астронавты во второй раз вырастили перец чили в космосе, его использовали в тако с говядиной и овощами фахита. Они уже устраивали вечеринку с тако в честь первого урожая перца на орбите.

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Группа по растениеводству в NASA не ожидала достижения сразу двух рекордов, говорит главный исследователь эксперимента Мэтт Ромейн, пишет Insider.

Астронавт Кайла Бэррон также опубликовала Facebook и Instagram фото перца, написав о ночи тако на МКС.

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Сбор урожая перца чили немного задержался по сравнению с земными испытаниями. Семена в центре эксперимента Plant Habitat-04 росли в течение четырех месяцев.

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Предыдущий самый продолжительный эксперимент проводился в 2016 году, когда "цветы циннии" выращивались в течение 90 дней.

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Следующий урожай, который планируют вырастить в космосе, будет включать в себя карликовые помидоры и новые виды листовой зелени.

Напомним, ранее осколок старой американской ракеты чуть не врезался в МКС.