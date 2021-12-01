Apple зарегистрировала патент на устройство для коррекции зрения

Гарнитура будет выполнена в сложном и дорогом дизайне/Коллаж: Сегодня

В сети обнаружили патент Apple, в котором описывается система коррекции зрения. Предполагается, что это может быть одна из функций гарнитуры дополненной реальности.

Об этом информируют на портале ITHome.

Реклама

Описание патента

В описании патента отмечается, что у пользователей могут быть разного вида проблемы с глазами, поэтому для ношения гарнитуры могут потребоваться корректирующие линзы.

Кроме того, документ описывает систему отображения и коррекции зрения, включающую дисплей, оправу для очков и съемный объектив. Именно съемный объектив содержит в себе элемент для корректировки зрения.

Когда гарнитура выйдет на рынок?

Первая гарнитура дополненной реальности Apple будет выполнена в сложном и дорогом дизайне и может быть представлена в 2022 году.

Реклама

Apple запатентовала внешний фонарик для iPhone

Американский техногигант Apple получил патент на "внешнюю вспышку" для серии своих гаджетов, который будет синхронизироваться с уже встроенным в устройство. Этот внешний "фонарик" можно будет подсоединить через проводную сеть (интерфейс Lightning) или через Wi-Fi.

Дополнительная вспышка должна срабатывать одновременно со вспышкой, встроенной в мобильное устройство. Импульсы встроенной и внешней вспышки синхронизируют.

Читайте также