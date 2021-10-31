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СЕГОДНЯ Техно

Apple сняла с производства свой самый дешевый iMac

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
31 октября, 23:06
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Apple незаметно для всех прекратила выпуск 21,5-дюймового iMac. Самый дешевый вариант моноблочного компьютера от Apple был снят с продажи 29 октября
Apple сняла с продажи 21,5-дюймовый iMac
Apple сняла с продажи 21,5-дюймовый iMac

Это произошло через шесть месяцев после появления обновленного 24-дюймового iMac с чипом Apple M1.

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Apple продавала 21,5-дюймовый iMac в единой стандартной конфигурации с двухъядерным процессором Intel Core i5 7-го поколения с тактовой частотой 2,3 ГГц.

Модель критиковали за отставание в технических характеристиках, устаревший дизайн и сравнительно высокую цену. Тем не менее, в США он был популярен среди покупателей в образовательных учреждениях.

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В США iMac стоил 1099 долларов. В Украине их еще можно приобрести за сумму около 50 тысяч грн.

Apple не объяснила свое решение о снятии модели с производства.

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Напомним, что 18 октября Apple показал новый MacBook Pro: особенности, характеристики и цены. Сегодня Apple провел вторую осеннюю презентацию своих продуктов.

Читайте также: Phone 13, Apple Watch 7 и два iPod – как выглядят и сколько стоят новинки от Apple

ноутбукAppleiMac
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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