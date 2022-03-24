Apple отрезает Россию от цивилизации: банковские карты могут выкинуть в мусорку

Apple закрывает россиянам доступ к своим сервисам / Фото: REUTERS

После введения санкций россияне пользовались лазейкой с помощью ранее загруженных карт "Мир" в платежную систему Apple Pay. Но вскоре эта возможность будет отключена.

"Компания Apple ограничила оплату картами платежной системы "Мир". На данный момент уже и добавленные карты они постепенно убирают из приложения Apple Pay", – сказал сотрудник поддержки держателей карты "Мир", которого цитирует ТАСС.

С первых дней вторжения России в Украину Apple встала на сторону нашего государства и свернула свой бизнес в РФ. Вслед за закрытием магазинов в России перестали работать App Store и Apple Pay.

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Международные корпорации даже не заметят уход из России / Фото: REUTERS

А гендиректор Apple Тим Кук лично призвал сделать пожертвования для Украины. Он разослал письма каждому сотруднику и обещал удвоить их пожертвования.

К слову, после введения санкций техника Apple подорожала в России на 142 процента! За макбук теперь просят сумасшедшие деньги – можно купить автомобиль.