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Хакеры Anonymous взломали военный завод России

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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3 апреля, 10:04
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Будем надеяться, что после кибератаки как минимум замедлится обслуживание техники оккупантов
Хакеры атаковали оборонный комплекс России
Хакеры атаковали оборонный комплекс России / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Хакерская группа Anonymous нанесла еще один удар по инфраструктуре России. Кибератаке подвергся Липецкий механический завод, который производит продукцию оборонного назначения.

Читайте также: Украинский хакер в одиночку взломал лучшую российскую кибергруппировку, работающую на ФСБ

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Хакеры взломали сервера завода и выложили в сеть 26.96 Гб данных. сообщается на Anonymous Leaks.

На этом заводе ведется производство и продажа вооружения и военной техники, ремонт, техническое обслуживание, монтаж вооружения и военной техники самоходных гусеничных шасси.

Сегодня завод является одним из ведущих и основных производителей модернизированных самоходных тягачей для зенитно-ракетных комплексов С-300В4 в России. Надеемся, что в результате кибератаки производство как минимум остановится.

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А перед этим Anonymous взломали серверы Росавиации и уничтожили все документы. Хакеры стерли примерно 65 терабайт данных из серверов управления гражданской авиации России.

Ранее мы писали, что украинские хакеры переключились на белорусские сайты и нанесли непоправимый урон. Хакеры отомстили режиму Лукашенко за обстрел наших городов и предупредили, что за последующие атаки Беларусь все больше будет откатываться в бумажный век.

Александр Трикиша
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