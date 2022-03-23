Аномальное потепление одновременно в Антарктиде и Арктике напугало ученых

На полюсах Земли зафиксировали аномальную температуру / Фото: Pixabay

В Антарктиде 18 марта средняя температура была на 4,8 °С выше нормы. Самая высокая зарегистрированная температура составила 7 °С на прибрежной станции Зуккелли в заливе Терра-Нова. А ведь ранее сообщалось, что Антарктида на грани катастрофы.

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Самая большая разница температур была зафиксирована на исследовательской станции "Конкордия", расположенной на высоте более 3000 м над уровнем моря, где исследователи измерили пиковую температуру минус 12,2 °С, что почти на 40 °С выше среднего сезонного значения на станции.

В Антарктиде резко выросла температура / Фото: facebook/igor.neverovsky

В другом месте, на российской станции "Восток", где в 1983 году наблюдалась самая низкая зарегистрированная температура в мире – минус 89,2 °C, температура была минус 17,7 °C, превысив самую высокую за все время температуру на "Востоке" на 15 °C.

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В Арктике средняя температура в тот же день была на 3,3 °C выше нормы, а в некоторых районах вблизи Северного полюса температура поднялась на 30 °C выше нормы, пишет Associated Press.

Ученые бьют тревогу из-за аномального потепления на полюсах Земли / Фото: Pixabay

Очень редко можно увидеть высокие температуры в обоих полярных регионах одновременно, потому что у них контрастные времена года – когда в Северном полушарии Арктика только начинает оттаивать, в Антарктиде наступает зима.

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Отдельные экстремальные погодные явления трудно напрямую отнести к изменению климата. Однако эксперты предсказывают, что такие явления станут более частыми и экстремальными в будущем, если нынешние выбросы парниковых газов не будут резко сокращены.

Ранее мы писали, что тела погибших альпинистов обнажились из-за быстрого таяния ледников Эвереста. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, приводит к таянию ледников на самой высокой горе на Земле.