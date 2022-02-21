Антарктида на грани катастрофы: материк тает и покрывается цветами

Цветковые растения в Антарктиде быстро разрастаются, что указывает на продолжающиеся последствия глобального потепления на континенте

Антарктида стремительно зеленеет, но это плохо / Фото: Wikipedia, Pixabay

Полученные данные свидетельствуют о том, что планета, возможно, достигла критической точки в этой хрупкой удаленной экосистеме.

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Новое исследование было посвящено двум цветковым растениям, произрастающим в Антарктиде, Deschampsia antarctica и Colobanthus quitnsis, пишет Science Alert.

Исследователи измерили рост и распространение этих растений на небольшом субантарктическом острове под названием Остров Сигни с 2009 по 2019 год.

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Оба растения росли быстрее с каждым годом по мере повышения температуры, что команда связывает с потеплением летнего воздуха. Также это связано с сокращением популяции морских котиков, вытаптывающих растения.

В период с 1960 по 2011 год температура воздуха увеличивалась на 0,02 градуса по Цельсию каждый год, но после четырехлетнего резкого похолодания она стала расти со скоростью 0,25 градуса в год.

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Хотя все это может быть хорошей новостью для растений, это не пойдет на пользу региону в целом – это очень тонко сбалансированная среда, и Антарктида находится под серьезной угрозой.

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