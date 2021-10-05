Глядачі в паніці розбігалися: під час світлового шоу дрони почали падати на голови

Дрони падали глядачам на голови

Торговий центр в Чженчжоу вирішив привернути увагу потенційних покупців яскравим світловим шоу з використанням безпілотників.

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Близько 200 дронів повинні були утворити назву торгового центру, але несподівано десятки з них вийшли з ладу і почали падати на голови глядачам, врізатися в будівлі і автомобілі.

Працівники торгового центру пускали людей ховатися в будівлю – рекламна кампанія таки спрацювала!

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За шоу наживо спостерігало близько п'яти тисяч людей, про потерпілих не повідомляється. Також організатори не повідомили причину фіаско. Можливою причиною могли стати помилки при експлуатації обладнання, пише vice.com.

Дивіться шоу дронів під час відкриття Олімпіади-2020: