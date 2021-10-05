Зрители в панике разбегались: во время светового шоу дроны начали падать на головы

Дроны падали зрителям на головы

Торговый центр в Чжэнчжоу решил привлечь внимание потенциальных покупателей ярким световым шоу с использованием беспилотников.

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Около 200 дронов должны были образовать название торгового центра, но неожиданно десятки из них вышли из строя и начали падать на головы зрителям, врезаться в здания и автомобили.

Работники торгового центра пускали людей прятаться в здание – рекламная кампания таки сработала!

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За шоу вживую наблюдало около пяти тысяч человек, о пострадавших не сообщается. Также организаторы не сообщили причину фиаско. Возможной причиной могли стать ошибки при эксплуатации оборудования, пишет vice.com.

Смотрите шоу дронов во время открытия Олимпиады-2020: