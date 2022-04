Знаменитий астронавт зібрав 500 тисяч доларів на підтримку України

Скотт Келлі продає колекцію NTF на допомогу Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній астронавт NASA Скотт Келлі з перших днів війни підтримував Україну, а тепер перейшов від слів до діла. Американець запустив NFT арт-проєкт під назвою "Dreams Out of This World".

Серія фрагментів була виставлена на аукціон у Міжнародний день польоту людини у космос. Аукціон мав тривати протягом трьох днів на торговому майданчику NFT OpenSea. Але вся колекція була розпродана лише за кілька годин, зібравши понад 500 000 доларів.

Реклама

Реклама

Вся виручка від продажу піде на допомогу Україні, яка постраждала від військової агресії Росії.

"Дякую всім, хто підтримав цей проєкт! Дивовижно, що у розпал цієї війни ми можемо об'єднатися через мистецтво, щоб допомогти народу України. Сьогодні зібрано понад 500 000 доларів!" – написав Келлі у Twitter.

Нагадаємо, Скотт підтримував Україну в соцмережах й регулярно критикував російське керівництво у себе в Twitter. Дійшло до того, що він публічно оголосив, що відмовляється від медалі "За заслуги в освоєнні космосу", яку йому вручив Дмитро Медведєв.

Реклама

Виявляється, Келлі має родинні зв'язки з Україною. Наразі його 9-річний племінник Ісаак запустив сайт, де продаються речі з українською символікою, а весь виторг відправить до фонду UNICEF.