Знаменитый астронавт собрал 500 тысяч долларов в поддержку Украины

Скотт Келли продает коллекцию NTF на помощь Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший астронавт NASA Скотт Келли с первых дней войны поддерживал Украину, а теперь перешел от слов к делу. Американец запустил NFT арт-проект под названием "Dreams Out of This World".

Серия фрагментов была выставлена на аукцион в Международный день полета человека в космос. Аукцион должен был продолжаться в течение трех дней на торговой площадке NFT OpenSea. Но вся коллекция была распродана всего за несколько часов, собрав более 500 000 долларов.

Реклама

Реклама

Вся выручка от продажи пойдет на помощь Украине, пострадавшей от военной агрессии России.

"Спасибо всем, кто поддержал этот проект! Удивительно, что в разгар этой войны мы можем объединиться через искусство, чтобы помочь народу Украины. Сегодня собрано более 500 000 долларов!" – написал Келли сегодня в Twitter.

Напомним, Скотт поддерживал Украину в соцсетях и регулярно критиковал российское руководство у себя в Twitter. Дошло до того, что он публично объявил, что он отказывается от медали "За заслуги в освоении космоса", которую ему вручил Дмитрий Медведев.

Оказывается, у Келли есть родственные связи с Украиной. Сейчас его 9-летний племянник Исаак запустил сайт, где продаются вещи с украинской символикой, а всю выручку отправит в фонд UNICEF.

Реклама