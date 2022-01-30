На Землю чекає квантовий апокаліпсис: чим небезпечні суперкомп'ютери

Квантові комп'ютери можуть стати справжнім апокаліпсисом / Фото: Getty Images

Все, що ми робимо в Інтернеті сьогодні – від покупок, банківських транзакцій до взаємодії у соцмережах – зашифровано, але квантовий комп'ютер може зламати такі шифри миттєво.

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Такий суперкомп'ютер може майже миттєво очищати банківські рахунки, повністю вимикаючи урядові системи захисту та спустошувати біткоїн-гаманці, пише BBC.

"Квантові комп'ютери зроблять марними більшість існуючих методів шифрування", – наголошує виконавчий директор американської компанії Quantinuum Ільяс Хан.

Вони становлять загрозу для нашого способу життя, зазначив він. Фахівці називають найгірший сценарій використання нових комп'ютерів "квантовим апокаліпсисом".

Британія та США – нові шифри

Фахівці всього світу працюють над пом'якшенням наслідків такого "кінця світу", а держави захищають свої дані по-новому. Мова, звісно, не про Україну.

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Наприклад, у Великій Британії всі "цілком секретні" урядові дані вже є постквантовими. Працює над квантовим захистом та Німеччина.

Науковці всього світу намагаються захистити дані по-новому. Фото Getty Images

Крім того, у Національному інституті науки та технологій США фахівці з постквантової криптографії розробляють оборонну стратегію.

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Вона має захистити промисловість, уряд, наукові кола та найважливішу національну інфраструктуру США від небезпек квантового апокаліпсису.

Чи врятують решту світу

Над глобальними рішеннями працюють такі технігіганти, як Google, Microsoft, Intel та IBM, а також більш спеціалізовані компанії – той же Quantinuum та Post-Quantum.

Нові системи шифрування можуть урятувати дані людей від миттєвого злому. Фото Getty Images

Квантові обчислення дороги, трудомісткі та генерують велику кількість тепла, але квантово-безпечні алгоритми – одне з головних завдань безпеки.

Все це буде недешево, але альтернативи немає: хоча квантові комп'ютери можуть вирішувати глобальні проблеми, вони можуть миттєво зруйнувати життя людей і держав.

Першою про найпотужніший квантовий комп'ютер заявила IBM. Фото Getty Images

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