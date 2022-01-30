Землю ждет квантовый апокалипсис: чем опасны суперкомпьютеры

Квантовые компьютеры могут стать настоящим апокалипсисом / Фото: Getty Images
Все, что мы делаем в Интернете сегодня – от покупок, банковских транзакций до взаимодействия в соцсетях – зашифровано, но квантовый компьютер может взломать такие шифры мгновенно.
Читайте также: Путь киберразума: через 20 лет мощь ЭВМ возрастет в несколько миллионов раз
Такой суперкомпьютер может почти мгновенно очищать банковские счета, полностью отключать правительственные системы защиты и опустошать биткоин-кошельки, пишет BBC.
"Квантовые компьютеры сделают бесполезными большинство существующих методов шифрования", – подчеркивает исполнительный директор американской компании Quantinuum Ильяс Хан.
Они представляют угрозу для нашего образа жизни, отметил он. Специалисты называют самый худший сценарий использования новых компьютеров "квантовым апокалипсисом".
Британия и США – новые шифры
Специалисты всего мира работают над смягчением последствий такого "конца света", а государства защищают свои данные по-новому. Речь, конечно, не об Украине.
Например, в Великобритании все "совершенно секретные" правительственные данные уже являются постквантовыми. Работает над квантовой защитой и Германия.
Кроме того, в Национальном институте науки и технологий США специалисты по постквантовой криптографии разрабатывают оборонную стратегию.
Читайте также: Intel презентовала самые быстрые процессоры в мире: в чем их подвох
Она должна защитить промышленность, правительство, научные круги и важнейшую национальную инфраструктуру США от опасностей квантового апокалипсиса.
Спасут ли остальной мир
Над глобальными решениями работают такие техногиганты, как Google, Microsoft, Intel и IBM, а также более специализированные компании – тот же Quantinuum и Post-Quantum.
Квантовые вычисления дороги, трудоемки и генерируют большое количество тепла, но квантово-безопасные алгоритмы – одна из главных задач безопасности.
Все это будет недешево, но альтернативы нет: хотя квантовые компьютеры могут решать глобальные проблемы, они мгновенно могут разрушить жизнь людей и государств.
Ранее мы писали:
- Американская корпорация Honeywell в 2020 году заявила о создании самого мощного квантового компьютера в мире.
- До этого о таком же прорыве в 2017 году заявила всемирно известная компания IBM.
- Первый универсальный квантовый процессор ученые смогли создать 13 лет назад – в 2009 году.