Закопати всі земні секрети на Місяці – що планує стартап Lonestar

Стартап Lonestar Data Holdings пропонує закопати усі земні дані на Місяці / Фото: NASA, Колаж: Сьогодні

Ідея компанії Lonestar Data Holdings пропонує під час майбутніх місячних місій залишити на Місяці дані у серверному обладнанні, яке можна розмістити всередині поверхні земного супутника.

Lonestar вважає, що це найбезпечніше місце для зберігання важливої інформації – усередині місячної поверхні

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Компанія вважає, що це безпечне місце для зберігання важливої інформації. А тим часом астероїд розміром з 4 гігантських хмарочосів мчить до Землі – які прогнози астрономів .

Якщо ми цього не зробимо, то що буде з нашими даними на Землі? – повідомив засновник і генеральний директор Lonestar Data Holdings Крістофер Стотт, – Наприклад, Банк насіння Шпіцбергена у віддаленій Норвегії затоплений через наслідки зміни клімату.

Гендиректор мотивує таке рішення тим, що земні сховища схильні до будь-яких форм руйнування, таких як війна або кібератаки. А однією з ключових переваг зберігання даних на Місяці є те, що його ближня сторона завжди звернена до Землі, що робить зв'язок у межах прямої видимості порівняно простий.

Lonestar підписала контракт з аерокосмічною компанією Intuitive Machines, що фінансується НАСА, на запуск перших технологічних демонстрацій на Місяць у рамках програми космічної агенції Commercial Lunar Payload Services.

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Однією з ключових переваг зберігання даних на Місяці є те, що її ближня сторона завжди звернена до Землі.

Під час другого запуску, який має відбутися наступного року, Lonestar планує відправити на поверхню Місяця свій перший апаратний прототип із 16 терабайтами пам'яті.

Зайве говорити, що компанії ще доведеться подолати безліч перешкод. По-перше, м'яке приземлення практично будь-якого об'єкта на Місяць виявилося надзвичайно складним. Ось чому Lonestar планує зберігати свої центри всередині місячних лавових труб , що вистилає поверхню Місяця.

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Встановлювати серверне обладнання на поверхні Місяця – такого ще ніхто не робив

Це може забезпечити набагато стабільніше середовище. Але успіх залишається гіпотетичним, адже ніхто ніколи не проникав у ці лавові труби, не кажучи вже про те, щоб встановлювати там серверне обладнання.

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