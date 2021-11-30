За останні 40 років зникло близько 900 мільйонів птахів

Домашні горобці скоротили популяцію майже вдвічі

Птахів, що гніздяться в Європі, стало менше на 600 млн, всього птахів – на 900 млн, і все це за останні 40 років. Раніше вчені вже розповіли, які тварини вижили б, якби не було людей .

Читайте також: Вчені визначили зони, де люди живуть довше 100 років: у чому їхній секрет

Реклама

Загальна чисельність птахів, що гніздяться, знизилася на 17-19% між 1980 та 2017, пише The Guardian.

Найбільше постраждали види, життєдіяльність яких пов'язана з сільським господарством – через використання агрохімікатів.

Реклама

Так, домашніх горобців у Європі поменшало на 247 млн , жовтих трясогузок – на 97 млн , шпаків – на 75 млн , жайворонків – на 68 млн, деревних горобців – на 30 млн.

Читайте також: Вчені з'ясували, що знищило майже всі види 250 млн. років тому

У дослідженні, проведеному вченими з RSPB, BirdLife International та Чеського товариства орнітології, було проаналізовано дані 378 із 445 видів птахів у ЄС та Великій Британії.

Реклама

Деякі види птахів, наприклад, хижі, навпаки, збільшили свою популяцію. Так, чисельність 11 видів хижих птахів з 1980 року збільшилася більш як удвічі.

Серед них – сапсан, болотний лунь, канюк, сапсан та беркут . Цих хижих птахів посилено захищали, було також реалізовано проєкти відновлення конкретних видів.

Читайте також: Білим людям доведеться стати темнішим, щоб вижити у новому кліматі

Масштаби втрат і кількість зниклих птахів можна порівняти з такою самою ситуацією в Північній Америці, де з 1970 року було виявлено зникнення 3 мільярдів птахів.

Звичайні птахи стають дедалі рідшими, переважно тому, що місця, від яких вони залежать, знищуються людьми, пояснюють вчені.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як вимирали динозаври 66 млн років тому.