Youtube-канал Держдуми Росії потрапив під санкції Google

Youtube-канал "Дума ТБ" заблоковано за рішенням Google / Фото: Колаж: Сьогодні

Google продовжує робити все, щоб Росія остаточно заблокувала сервіси компанії. Популярний відеохостинг Youtube заблокував канал Державної думи Росії "Дума ТВ".

На каналі було 145 тисяч підписників, а всі відео, розміщені на каналі, сумарно зібрали понад 100 мільйонів переглядів.

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На каналі виходили коментарі депутатів Держдуми та трансляції пленарних засідань, а також авторські програми пропагандистів.

Нагадаємо, за блокування каналу "Царгород" Росія вкрала з рахунків Google мільярд рублів і направила їх на війну проти України.

Водночас проти самого Google було введено санкції. Також вже тривалий час Роскомнагляд загрожує заблокувати Youtube. Державним каналам та вишам вже було доручено перемістити свій контент на національні платформи.