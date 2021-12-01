Xiaomi зареєструвала нову фінансову платформу

Техногігант зареєстрував свою фінансову систему

Технологічний гігант офіційно зареєстрував фінансову платформу та, можливо, зареєструє ще одну.

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Товарний знак Xiaomi Pay був вперше застосований ще у квітні 2021 року, нещодавно Xiaomi також подала заявку на реєстрацію. Mi Pay пише gizmochina .

Знаки мають міжнародну класифікацію та належать до категорії управління фінансовим майном.

Однак оскільки компанія нещодавно офіційно відмовилася від свого бренду Mi, вона може в результаті перейменувати платформу Mi Pay у Xiaomi Pay та відмовитися від другого товарного знака.

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Раніше компанія також оголосила про випуск ремінців Mi Pay на основі NFC для своїх пристроїв для безконтактних платежів.

Mi Pay пропонує користувачам спрощену платіжну систему, до якої можна отримати доступ через продукти бренду. Сюди входять гаджети з підтримкою NFC та без неї.

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Нагадаємо, раніше Xiaomi показав фото свого нового смартфона ще до презентації.