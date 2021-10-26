Xiaomi показав фото свого нового смартфона ще до презентації

Xiaomi Note 11 показали на фото ще до прем'єри
Xiaomi показав фото Redmi Note 11 Pro в біло-блакитному градієнтному забарвленні. На задній панелі виділяється потрійний детектор камери.
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На передній панелі новинка отримає виріз під камеру вгорі екрана. Також можна тмітити тонкі краї та закруглені кути.
За словами інсайдерів, Redmi Note 11 отримає LCD-дисплей із підтримкою частоти оновлення 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 810 та 50-мегапіксельну основну камеру.
Redmi Note 11 Pro буде оснащуватися OLED-екраном із частотою оновлення 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 920 та 108-мегапіксельну основну камеру. Обидва смартфони оснащуватимуться батареєю на 5000 мАг.
Орієнтовна вартість у США Redmi Note 11 становитиме від 190 доларів, Redmi Note 11 Pro – від 250 доларів. Ціни в Україні поки що невідомі.
Раніше ми писали, що новий флагман Xiaomi повністю заряджається за 17 хвилин. Xiaomi провів презентацію нової лінійки своїх смартфонів. Найтоповіша з них заряджається до 100 відсотків всього за 17 хвилин і має камеру на 108 мегапікселів.