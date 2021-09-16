Новий флагман Xiaomi повністю заряджається за 17 хвилин

Xiaomi провів презентацію нової лінійки своїх смартфонів. Сама топова з них заряджається до 100 відсотків всього за 17 хвилин і має камеру на 108 мегапікселів

Xiaomi представили три нових смартфона

Під час презентації показали смартфони Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE. Найпотужнішим з них є модель з приставкою Pro.

Читайте також: Стережись, Samsung! Xiaomi стане лідером ринку смартфонів протягом трьох років

Xiaomi 11T Pro

Реклама

Xiaomi 11T Pro виготовляється з алюмінію і скла Gorilla Glass Victus. На борту в нього найпотужніший на сьогоднішній день процесор Snapdragon 888.

Смартфон може йти з 8 або 12 Гб оперативної пам'яті. Також є можливість вибрати кількість вбудованої пам'яті – 128 Гб або 256 Гб.

Реклама

Головна фішка новинки – підтримка 120 Вт зарядки. Завдяки цьому смартфон повністю може зарядитися за 17 хвилин. До речі, батарея в комплекті ємністю 5000 мАг.

Смартфон має екран з діагоналлю 6,67-дюймів AMOLED FHD+ з частотою оновлення 120 Гц. Прям як у нового iPhone 13.

Смартфон оснащується потрійний камерою з основним модулем на 108 Мп. Друга камера з ширококутним модулем на 8Мп і третя – телефотомодуль на 5 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп. Підтримується зйомка відео в 8К.

Реклама

Вартість новинки складе 649 євро за версію з 8 Гб оперативної пам'яті і 128 Гб пам'яті. За комплектацію 12/256 Гб доведеться віддати вже 749 євро.

Xiaomi 11T

Більш проста модель також виконана з преміальних матеріалів, але оснащується процесором Dimensity 1200-Ultra. Також модель йде тільки з 8 Гб оперативної пам'яті і 128 або 256 Гб постійної пам'яті.

Повністю заряджається смартфон за 36 хвилин, так як швидка зарядка зменшена до 67 Вт. Ємність акумулятора теж 5000 мАч.

Камера Xiaomi 11T така ж, як у старшого брата. Вартість новинки становить 499 євро за версію з 128 Гб пам'яті і 549 євро – за 256 Гб.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE є оновленою версією смартфона Mi 11 Lite 5G. Він отримав покращений процесор Snapdragon 778G. Тут батарея вже всього 4250 мАг.

Модель оснащена 6,55-дюймовим AMOLED DotDisplay з частотою оновлення 90 Гц з підтримкою технології 10-bit TrueColor, Dolby Vision, HDR і HDR 10+.

Смартфон може похвалитися потрійний камерою з основним модулем на 64 МП. Також її доповнюють додатковий 8-мегапіксельний ширококутний і 5-мегапіксельний телемакро модулі.

На ринку буде представлено дві версії – з 6 Гб оперативки і 128 Гб пам'яті (369 євро), а також 8 Гб оперативної і 128 Гб вбудованої пам'яті (399 євро).