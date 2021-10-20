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Google представив Pixel 6 і Pixel 6 Pro: в Європі буде коштувати дорожче

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 01:39
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Google офіційно представив смартфони Pixel 6 і Pixel 6 Pro. Компанія підтвердила всі чутки, які раніше злили інсайдери
Pixel 6 и Pixel 6 Pro представлені офіційно
Pixel 6 и Pixel 6 Pro представлені офіційно

Cьогодні відбулася презентація нових флагманів від Google. Ще до представлення інсайдери злили практично всі особливості смартфонів, так що особливих сюрпризів під час презентації не було.

У Google лише докладніше розповіли, чим їх смартфон відрізняється від інших і чому він крутіше.

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Головною особливістю Pixel 6 є восьмиядерний процесор Google Tensor. Він перевершує конкурентів за рахунок наявності двох високопродуктивних ядер ARM Cortex-X1, в той час, як у інших процесорів тільки одне.

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Також Google покращив камери своїх смартфонів. Обидві моделі отримали 50-мегапіксельний сенсор, проте він запрограмований для виведення 12,5-мегапіксельних зображень. Як ми писало раніше, Стандартна версія буде комплектуватися подвійною камерою, прошка – трьома об'єктивами, додасться ще телеоб'єктив.

Фішкою гуглофонів стане функція Magic Eraser, за допомогою якої можна видаляти об'єкти з фотографій одним дотиком.

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Pixel 6 і Pixel 6 Pro отримали захист від пилу і води IP68, сканер відбитків пальців захований в дисплей.

Головні характеристики:

Pixel 6 Pixel 6 Pro
Екран 6,4'' (2340x1800) 90 Гц6,71'' (3120х1400) 120 Гц
Процесор 8-ядерний Google Tensor8-ядерний Google Tensor
Оперативна пам'ять 8 Гб12 Гб
Вбудована пам'ять 125/256 Гб128/256/512 Гб
Ємність аккумулятору 4614 мА/год5000 мА/год
Операційна система Android 12Android 12
Камера 50 Мп (ширококутний) + 12 Мп (надширококутний)50 Мп (ширококутний) + 48 Мп (тілі) + 12 Мп (надширококутний)
Фронтальна камера 8 Мп12 Мп

Вартість Pixel 6 і Pixel 6 Pro відрізняється в залежності від регіону. У США він буде дешевше, в Європі – дорожче. Так, за океаном ціна на Pixel 6 стартує від 600 доларів, на Pixel 6 Pro – від 900 доларів за модель з 128 Гб пам'яті.

У Європі продажі будуть стартувати вже з 650 євро (757 доларів), а в Великобританії – і зовсім 850 фунтів (1172 долара). До речі, відзначається, що в комплекті не йде зарядний пристрій, зате є кабель USB-C і перехідник з USB-C на USB-A.

Ціни в США:

Ціни в Німеччині:

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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