Війна не завада: Apple анонсував презентацію нових продуктів

Apple проведе презентацію нових продуктів 14 вересня / Фото: REUTERS

Перша у 2021 році презентація Apple відбудеться 8 березня. Час початку – 20:00 за київським часом. Традиційно, стежити за презентацією можна буде у YouTube або на офіційному сайті Apple.

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Очікується, що будуть представлені оновлені моделі iPhone SE 5G, iPad Air, MacBook Air та MacBook Pro. Крім цього, аналітики чекають на оновлення iOS до версії 15.4.

Раніше ми повідомляли, що Apple покаже мінімум сім нових Mac і нову ОС. Нова техніка отримає оновлений чіп M2.

Зазначимо, що для Росії ця презентація виявиться марною. Apple припинила продаж своєї техніки в країні і навіть закрила місцеві крамниці. Крім цього, було відключено Apple Pay та інші послуги.