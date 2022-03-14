В Україні запустили сайт для збирання криптовалюти на допомогу армії

Криптовалюту можна пожертвувати на допомогу української армії / Фото: скріншот

Веб сайт Aid For Ukraine був запущений разом із блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX.

Читайте також: В українській кіберармії вже 300 тисяч людей: як туди потрапити та чим вони займаються

Реклама

На сайті опубліковані всі офіційні криптогаманці міністерства. Робити пожертвування можуть користувачі з усього світу.

Зібрані кошти будуть витрачені на потреби Збройних Сил України, а також:

інформаційна протидія російській пропаганді

світову комунікаційну кампанію щодо правдивих подій в Україні

кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури

забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів

придбання технічного спеціального обладнання та обладнання

Наразі вже вдалося зібрати у криптовалюті 48 мільйонів доларів.