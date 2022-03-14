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В Украине запустили сайт для сбора криптовалюты на помощь армии

Александр Трикиша
14 марта, 20:50
Министерство цифровой трансформации запустило вебсайт для сбора криптовалюты для поддержки Украины в борьбе с российским оккупантом

Криптовалюту можно пожертвовать на помощь украинской армии / Фото: скриншот

Вебсайт Aid For Ukraine был запущен вместе с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX.

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На сайте опубликованы все официальные криптокошельки министерства. Делать пожертвования могут пользователи со всего мира.

Собранные средства будут израсходованы на нужды Вооруженных Сил Украины, а также:

  • информационное противодействие российской пропаганде
  • мировую коммуникационную кампанию о правдивых событиях в Украине
  • киберзащита и восстановление цифровой инфраструктуры
  • обеспечение дополнительной защиты и миграции реестров
  • приобретение технического специального оборудования и оборудования

На данный момент уже удалось собрать в криптовалюте 48 миллионов долларов.