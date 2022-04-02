В Україні запустили онлайн карту воєнних дій

В Україні створили онлайн карту війни / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
В Україні запустили сайт DeepStateMap з картою бойових дій, що оновлюються в режимі реального часу.
На карті різними кольорами позначені звільнені території, поки що захоплені ворогом, а також територія окупованих Криму та ОРДЛО.
Творці карти попереджають, щоб користувачі не використовували карту для прокладання безпечних маршрутів. Краще користуватися зеленими коридорами, які пропонують українські власті.
Нагадаємо, що з початком війни в Україні запустили сервіси для допомоги у боротьбі з окупантом:
- Повідомити про пересування техніки ворога в чат-ботах єВорог і STOP Russian War.
- Повідомити про дезінформаторів та тих, хто розкриває розташування українських військ, у чат-боті StopRussia.
- Повідомити про мародерів та снаряди, які не здетонували, у чат-боті Ukraine avanger bot.
- Блокувати дезінформацію за допомогою каналу StopRussiaChannel.
- Передати зафіксовані військові злочини окупантів для використання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі до чат-боту TRIBUNAL.UA.
- Ще один сервіс для збору доказів військових злочинів Росії – Russian War Crimes!
- Розіслати росіянам дані з сайту Окупант, що надає інформацію про військовополонених ворогів та з Telegram-каналу Шукай своїх.
Також за війною в Україні постійно спостерігають із супутників, наприклад, у перші дні з космосу помітили величезну колону, але навіть у Пентагоні не знають, куди вона поділася.