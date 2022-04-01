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Навіть у Пентагоні не знають: куди зникла 5-кілометрова колона окупантів, яку засік супутник

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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1 квітня, 10:28
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Колона російської техніки випарувалася, сподіваємось, завдяки старанням українських військових
Російську колону було видно з космосу
Російську колону було видно з космосу / Фото: Twitter

На початку березня американська космічна компанія Maxar за допомогою своїх супутників засікла величезну колону російської техніки в Україні.

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Протяжність колони складала близько 5 км! Але далі відомості про неї зникають.

Відстеженням окупаційних військ займалися не лише у Міноборони України, а й у Пентагоні. Проте навіть там не знають, яка доля спіткала колону під Києвом.

"Я навіть не знаю, чи існує вона досі... Вони так і не виконали своєї місії", – спікер Міноборони США Джон Кірбі, якого цитує УНІАН.

Враховуючи, що українська авіація та артилерія успішно атакувала сили супротивника з перших днів війни, можна припустити, що колону як мінімум було розбито на кілька частин, а то й зовсім знищено.

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Принаймні супутник не бачив в Україні такого значного скупчення техніки Росії. Тут варто врахувати, що ворог трохи порозумнішав. Тому перестав перти дорогами довгими колонами.

Раніше супутник зняв підбитий російський корабель у Бердянську. Разом із ним було знищено резервуар на 3000 тонн палива.

Олександр Трикіша
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