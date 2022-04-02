В Украине запустили онлайн-карту военных действий

В Украине создали онлайн карту войны / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Украине запустили сайт DeepStateMap с картой военных действий, которые обновляются в режиме реального времени.

На карте разными цветами обозначены освобожденные территории, пока еще захваченные врагом, а также территория оккупированных Крыма и ОРДЛО.

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Создатели карты предупреждают, чтобы пользователи ни в коем случае не использовали карту для прокладывания безопасных маршрутов. Лучше пользоваться зелеными коридорами, которые предлагают украинские власти.

Напомним, что с началом войны в Украине запустили сервисы для помощи в борьбе с оккупантом:

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Сообщить о передвижении техники врага в чат-ботах єВорог и STOP Russian War.

Сообщить о дезинформаторах и тех, кто раскрывает расположение украинских войск, в чат-боте StopRussia.

Сообщить о мародерах и снарядах, которые не сдетонировали, в чат-боте Ukraine avanger bot.

Блокировать дезинформацию c помощью канала StopRussiaChannel.

Передать зафиксированные военные преступления оккупантов для использования в Международном уголовном суде в Гааге в чат-бот TRIBUNAL.UA.

Еще один сервис для сбора доказательств военных преступлений России – Russian War Crimes!

Разослать россиянам данные с сайта Оккупант, предоставляющего информацию о военнопленных врагах и из Telegram-канала Ищи своих.

Также за войной в Украине постоянно наблюдают со спутников например, в первые дни из космоса заметили огромную колонну, но даже в Пентагоне не знают, куда она делась.