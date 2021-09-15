В Україні стартував продаж iPhone 13: скільки коштує

iPhone 13 з'явився у продажу в Україні

iPhone 13 був показаний під час презентації 14 вересня. Всі характеристики і відмінності від попередньої моделі ми показали в нашому матеріалі.

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Більшість популярних інтернет-магазинів анонсували старт продажів, проте ціни поки не вказують. Втім, нам вдалося знайти сайт, де вже можна зробити попереднє замовлення "айфонів" 13 серії із зазначенням цін.

Для порівняння, рекомендована ціна на модель mini з 128 ГБ пам'яті в США становить 699 доларів (приблизно 18600 грн за сьогоднішнім курсом).

Скільки коштує iPhone 13 в Україні:

iPhone 13 mini:

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128 ГБ – 26995 грн

– 26995 грн 256 ГБ – 29995 грн

– 29995 грн 512 ГБ – 33995 грн

iPhone 13:

128 ГБ – 29995 грн

– 29995 грн 256 ГБ – 33995 грн

– 33995 грн 512 ГБ – 37995 грн

iPhone 13 Pro:

256 ГБ – 34499 грн

– 34499 грн 512 ГБ – 39499 грн

– 39499 грн 1 ТБ – 44499 грн

iPhone 13 Pro Max:

256 ГБ – 38999 грн

– 38999 грн 512 ГБ – 43999 грн

– 43999 грн 1 ТБ – 49999 грн

Вартість iPhone 13 в США: