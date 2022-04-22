У США розсекретили секретний документ із пропозицією завдати ядерного удару по Місяцю

Американці хотіли підірвати Місяць / Фото: Колаж: Сьогодні

У США розсекретили понад 1600 сторінок документів урядової програми США Advanced Aerospace Threat Identification Program, яка була зосереджена на розробці військових та подекуди фантастичних технологій.

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Список неймовірних ідей включали маскування-невидимку, прохідні червоточини, зоряні ворота, негативну енергію, антигравітацію, високочастотний зв'язок за допомогою гравітаційних хвиль, але найнеймовірніший стосувався Місяця.

Автори проекту пропонували за допомогою термоядерної вибухівки прорубати тунель у центр супутника Землі, щоб пошукати там "надзвичайно легкі метали", які були б у 100 разів легшими стали, але при цьому залишалися міцними.

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На жаль, (або на щастя), жодна з цих технологій навіть близько не наблизилася до реальності, пише vice.com.

Перед цим США розсекретили документи про невідомий міжзоряний об'єкт, що впав на Землю в 2014 році. Метеорит, що впав у Тихий океан, виявився першим в історії об'єктом з іншої зіркової системи.