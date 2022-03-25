У Росії заблокували легендарного українського розробника ігор

Росія не побачить продовження S.T.A.L.K.E.R / Фото: скріншот

З початком війни в Україні GSC Game World припинив продаж своїх ігор у Росії, а також заявив, що в РФ не вийде друга частина легендарного S.T.A.L.K.E.R. Отримають гру лише ті, хто вже оформив попереднє замовлення.

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"Народ України продовжує відстоювати своє право на незалежність проти окупаційних військ Російської Федерації. Вони без попередження почали бомбардувати наші міста, наступаючи з півночі, сходу та півдня. Ніхто з громадян України не хотів цієї війни, мало хто був готовий, але будемо стояти за свою свободу до останнього", – говорить повідомлення на головній сторінці сайту gsc-game.com.

Роскомнагляд у помсту заблокував сайт розробника. Причина не вказується, ймовірно, причиною стало розміщення реквізитів для допомоги ЗСУ на сайті.

Цікаво, що геймери розділилися на два табори. Одні шкодують, що не зможуть пограти у продовження культового "сталкера", інші ж підтримують рішення Роскомнагляду – бачите, український розробник наважився збирати гроші для української армії.

Раніше ми писали, що Epic Games пожертвує доходи від Fortnite Україні. Популярна онлайн-гра приносить компанії мільярди.