У Росії відмовилися від безлімітного інтернету: як страждатимуть росіяни

У Росії обмежують мобільний інтернет / Фото: Колаж: Сьогодні
У Росії таки відмовилися від безлімітних тарифів на мобільний інтернет, наслідуючи рекомендації Мінцифри, щоб зберегти рівномірне навантаження на мережну інфраструктуру.
Деякі оператори відправили до архіву безлімітні пакети, а для нових користувачів обмежили трафік до 60 Гб у пакетах Преміум, який раніше не мав ліміту.
Російські експерти вважають, що до літа оператори обмежать витрати трафіку для існуючих безлімітних пакетів.
Наскільки це погано для росіян
60 Гб на смартфоні з головою досить, можете подумати ви. Але проблема криється трохи глибше.
Річ у тім, що в деяких регіонах великої та неосяжної мобільний інтернет – єдина можливість підключитися до глобальної мережі. У деяких областях РФ газофікація не дотягує до 20 відсотків, про який дротовий інтернет може йтися?
Другий момент, Росія має величезну територію, тому подорож з одного кінця до іншого займає значний час. Пасажири звикли проводити час у транспорті за переглядом фільмів або серіалів. Але тепер вони скаржаться, що невдовзі ця можливість зникне.
До обмеження трафіку додається ще й зниження швидкості. Після вторгнення в Україну Росію відключили від міжнародної мережі. Це означає, що трафік провайдерів піде через Азію, що сповільнить швидкість передачі даних.
Навіщо це робиться
Слідом за обмеженнями мобільного інтернету обріжуть і дротовий, адже дефіцит обладнання дається взнаки і в цій сфері.
Але користувачі в Росії побачили в обмеженнях не лише занепокоєння інфраструктурою. На різних тематичних форумах вони міркують, що обмеження інтернету є м'яким примусом до повернення до телевізора, де їм щодня вливатимуть у вуха пропаганду.