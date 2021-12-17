У світі лише 31 екземпляр: у США знайшли футбольну рибу (фото)

Дослідники не розуміють, чому рибу викинуло на берег/Фото: Fox News, колаж: "Сьогодні"
У США на пляжі поблизу Сан-Дієго знайшли рідкісну футбольну рибу. Таких у світі лише 31 екземпляр.
Про це повідомляє Fox News.
Хто знайшов рибу?
Футбольну рибу знайшов Бен Фрейбл — менеджер колекції морських хребетних у Scripps. Про свою знахідку чоловік поділився у соцмережі. Згодом Інститут океанографії Скріпса в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго підтвердив, що 10 грудня на пляжі Свамі, Каліфорнія, була знайдена футбольна риба, яка є дуже рідкісним видом у світі.
Як виглядає риба?
Самка має довжину приблизно 13 дюймів. Її вага — 5,5 фунтів. Рибі зробили рентген і відібрали зразки тканин для генетичного аналізу. За даними Інституту Скріпса, дослідники не мають жодних теорій, чому цю рибу викинуло на берег.
Не перша знайдена рідкісна риба
Відомо, що ще одну футбольну рибу сфотографували біля Чорного пляжу, однак дослідники не знайшли її.
Окрім цього, протягом останніх тижнів у цьому районі була також виявлена інша глибоководна риба — риба-ланцет. Вона була завдовжки 4 фути, знайшли її на березі Ла-Хоя, яку також зібрали дослідники з Інституту Скріпса.
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