У грі Fortnite зібрали 4 мільярди пожертв для України

Гравці Fortnite пожертвували Україні 144 мільйони доларів / Фото: Twitter

Компанія з розробки та дистрибуції комп'ютерних ігор Epic Games зібрала на продажі Fortnite 144 мільйони доларів для гуманітарної допомоги для України.

За нинішнім курсом ця сума становить приблизно 4,2 мільярди гривень!

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"Ми дякуємо всім, хто приєднався до нас у підтримці гуманітарної допомоги людям, які постраждали від війни в Україні", – йдеться у заяві компанії.

20 березня Epic Games запустив кампанію, за якою всі покупки Fortnite за реальні гроші, зроблені до 3 квітня, були розподілені серед організацій з надання гуманітарної допомоги українцям.

Fortnite – одна з найпопулярніших онлайн-ігор у світі та принесла компанії 9 мільярдів доларів за два роки. Гра є кооперативним симулятором виживання з відкритим світом, де можна боротися із зомбі, воювати один з одним у "королівській битві" або самостійно вибудовувати споруди.

Раніше ми писали, що на продажі геймерського набору Humble Bundle зібрали більше 10 млн доларів на допомогу Україні.