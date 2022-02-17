У глибинах океану виявили дитинча унікальної акули-примари

Унікальну акулу-примару випадково знайшли в океані
Напівпрозоре, желеподібне та увінчане парою гігантських чорних очей на загостреній голові дитинча схоже на прибульця.
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Ймовірно, воно належить до одного з більш ніж 50 відомих видів акул-примар, також відомих як химери, які живуть у глибоких водах у всьому світі, пише Live Science.
За даними Національного інституту водних та атмосферних досліджень країни, це не зовсім акули, але химери тісно пов'язані як з акулами, і зі скатами.
Фактично вони є рибами зі скелетами, що складаються з хрящів, а не з кісток. Ембріони акул-примар розвиваються в яйцевих капсулах, відкладених на морському дні.
Там ембріони харчуються жовтком, поки не прийде час вилупитися. Враховуючи їхній невеликий розмір і глибоке місце існування, дитинчата акул-примар зустрічаються вкрай рідко.
Цю гостроносу синю химеру було знайдено неподалік вершини підводної гори Девідсон біля узбережжя Центральної Каліфорнії на глибині близько 1640 метрів.
Дослідники проведуть генетичні тести дитинчати, щоб спробувати з'ясувати, до якого виду акули-примари воно належить. Потім вчені зможуть порівняти його з дорослою особиною того ж виду.
Раніше ми писали:
- Близько 200 мільйонів років тому та сама вулканічна активність, яка знищила чверть життя на Землі, допомогла створити Атлантичний океан.
- Життя на Марсі могло існувати зовсім недавно, але його могли знищити такі ж катастрофи, що вбили динозаврів.
- Вчені провели дослідження та з'ясували, як довго вилуплювалися яйця двох видів вимерлих динозаврів.