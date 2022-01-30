У це складно повірити: неймовірне відео з космосу виявилося справжнім

Зонд Юнона надав вченим нові дані про Юпітера / Фото: REUTERS

На першій частині відео показані Європа та Іо, що обертаються навколо Юпітера. А на другій частині вже Титан, що проходить повз гіганта.

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Любителі дешевих сенсацій люблять запустити фейк, щоб заробити короткострокову популярність. Але це не той випадок.

Відео з інтервальною зйомкою було створено шляхом поєднання нерухомих фотографій, знятих протягом кількох годин у січні 2001 року космічним кораблем "Кассіні".

Юпітер / Фото: Pixabay

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Його створив учений Лабораторії реактивного руху NASA Кевін М. Гілл шляхом об'єднання сотень знімків Великої Червоної Плями Юпітера та двох із його чотирьох супутників.

Гілл вперше опублікував відео 22 жовтня 2018 року у Twitter. А днями він сплив у іншого користувача.

За словами його творця, було внесено невеликі зміни, щоб подача відео виглядала красивішою, ніж є насправді. snopes.com.

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Раніше ми писали, що зонд NASA вперше показав, як виглядає атмосфера Юпітера, в 3D. Зонд NASA "Юнона" дозволив краще та глибше вивчити атмосферу Юпітера. Дослідники створили перше тривимірне зображення атмосферних верств Юпітера.