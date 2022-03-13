Встигніть зняти свої гроші: PayPal назвав дату відходу з Росії

Paypal йде з України / Фото: REUTERS

PayPal ввів санкції проти Росії у відповідь на вторгнення армії Путіна до України. Остаточно сервіс припинить свою роботу в РФ 18 березня.

"У зв'язку з недавніми подіями ми вирішили призупинити наші послуги з відправлення та отримання платежів у Росії. В даний час ми зберігаємо функцію виведення коштів. Щоб звести до мінімуму можливі подальші збої обслуговування, ми переконливо просимо вас вивести залишок коштів із вашого рахунку до 18 березня 2022 року", – йдеться у повідомленні на сайті.

Зазначимо, що росіяни використали PayPal для оплати картками заблокованих банків. Тепер ця лазівка прикрита.

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