Успейте снять свои деньги: PayPal назвал дату ухода из России

Paypal уходит из Росси / Фото: REUTERS

PayPal ввел санкции против России в ответ на вторжение армии Путина в Украину. Окончательно сервис прекратит свою работу в РФ 18 марта.

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года", – говорится в сообщении на сайте.

Отметим, что россияне использовали PayPal для оплаты картами заблокированных банков. Теперь эта лазейка прикрыта.

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