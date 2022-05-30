Встигни загадати бажання – метеоритний дощ впаде на Землю вже сьогодні вночі: де дивитись безкоштовно

Метеоритний дощ звалиться на Землю вже сьогодні вночі, з 30 на 31 травня
Метеоритний дощ із 1000 падаючих зірок на годину – так називають вчені очікуваний сьогодні вночі, з 30 на 31 травня, потік метеорів на Землю від комети 73P/Швассмана-Вахмана 3 (SW 3). Щоправда, астрономи до кінця не впевнені, чи буде потік метеорів добре видно землянам.
Також ми вже писали, що очікуваний потік метеорів – це шанс побачити найбільший метеоритний дощ за останніх 20 років. Комета була вперше виявлена в 1930 році і здійснює один оберт навколо Сонця кожні 5,4 роки, проходячи щоразу на відстані 5,7 мільйона миль (9,2 мільйона кілометрів) від Сонця.
Але далеко не факт, що пилові, газоподібні уламки комети 73P/Швассмана-Вахмана викличуть вражаючий метеоритний дощ, метеоритний шторм або будь-що взагалі. Біл Кук, астроном НАСА, який відстежує метеорні потоки у Центрі космічних польотів ім. Маршалла в Хантсвіллі, штат Алабама, сказав, що все залежить від швидкості матеріалу комети.
Якщо уламки SW 3 рухалися зі швидкістю понад 354 кілометри на годину, коли вони відокремилися від комети, ми могли б побачити хороший метеоритний дощ, – сказав Кук у нещодавній заяві. – Якби уламки мали повільнішу швидкість викиду, то нічого не долетіло б до Землі й не було б взагалі метеорів від цієї комети.
Тобто бажаючі спостерігати за потоком метеорів у прямому ефірі можуть також у понеділок і рано вранці у вівторок у прямому ефірі. Безкоштовна онлайн-трансляція розпочнеться о 12:00. За східним поясним часом (4:00 за Грінвічем) 31 травня, на ньому будуть представлені види з камер усього неба в Арізоні та Бразилії.
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