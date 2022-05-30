Встигни загадати бажання – метеоритний дощ впаде на Землю вже сьогодні вночі: де дивитись безкоштовно

Метеоритний дощ звалиться на Землю вже сьогодні вночі, з 30 на 31 травня

Метеоритний дощ із 1000 падаючих зірок на годину – так називають вчені очікуваний сьогодні вночі, з 30 на 31 травня, потік метеорів на Землю від комети 73P/Швассмана-Вахмана 3 (SW 3). Щоправда, астрономи до кінця не впевнені, чи буде потік метеорів добре видно землянам.

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Також ми вже писали, що очікуваний потік метеорів – це шанс побачити найбільший метеоритний дощ за останніх 20 років. Комета була вперше виявлена в 1930 році і здійснює один оберт навколо Сонця кожні 5,4 роки, проходячи щоразу на відстані 5,7 мільйона миль (9,2 мільйона кілометрів) від Сонця.

Астрономи до кінця не впевнені, чи викличуть уламки комети метеоритний дощ, шторм чи щось взагалі

Але далеко не факт, що пилові, газоподібні уламки комети 73P/Швассмана-Вахмана викличуть вражаючий метеоритний дощ, метеоритний шторм або будь-що взагалі. Біл Кук, астроном НАСА, який відстежує метеорні потоки у Центрі космічних польотів ім. Маршалла в Хантсвіллі, штат Алабама, сказав, що все залежить від швидкості матеріалу комети.

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Якщо уламки SW 3 рухалися зі швидкістю понад 354 кілометри на годину, коли вони відокремилися від комети, ми могли б побачити хороший метеоритний дощ, – сказав Кук у нещодавній заяві. – Якби уламки мали повільнішу швидкість викиду, то нічого не долетіло б до Землі й не було б взагалі метеорів від цієї комети.

Тобто бажаючі спостерігати за потоком метеорів у прямому ефірі можуть також у понеділок і рано вранці у вівторок у прямому ефірі. Безкоштовна онлайн-трансляція розпочнеться о 12:00. За східним поясним часом (4:00 за Грінвічем) 31 травня, на ньому будуть представлені види з камер усього неба в Арізоні та Бразилії.

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