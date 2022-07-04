Керується голосом і робить 2500 пострілів за хвилину. Чим добрий французький винищувач "Рафаль" (фото)

Винищувач "Рафаль" здійснив свій перший політ у 1986 році. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує отримувати військову підтримку від країн Заходу. Не встигла ще Франція передати Збройним силам України шість самохідних артилерійських установок Caesar, як з'явилися розмови про те, що вона могла б передати літаки Rafale.

Військовий аналітик з Австрії Том Купер розповів телеведучому Олегу Панюті для авторського проєкту "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24", що ці літаки дуже допомогли б Україні, хоча ще виникають деякі нюанси.

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Сайт "Сьогодн" з'ясував, що особливого у цих французьких літаків.

Французький винищувач

Як відзначається, Дассо "Рафаль" ("Шквал") – це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією "Dassault Aviation". Літак здійснив перший політ у липні 1986 року, а був прийнятий на озброєння ВМС та ВПС Франції у 2004 році та 2006 році відповідно.

Сам літак виконаний за динамічною схемою з додатковим високорозташованим переднім горизонтальним оперенням, середньорозташованим трикутним у плані крилом із кореневими напливами та двома двигунами у хвостовій частині фюзеляжу.

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Крім цього, він обладнаний системою попередження Thales SPECTRA, яка включає попередження про лазерне опромінення, радіолокаційне опромінення, систему попередження про ракетну атаку DDM-NG (з 2012 року), що складається з 2-х пасивних датчиків на кілі.

Винищувач четвертого покоління "Рафаль". Фото – Вікіпедія.

Ця повітряна бойова машина встигла повоювати в Афганістані, Лівії та під час операції зі знищення ІДІЛ на Близькому Сході у 2015-2016 роках. Крім Франції, цей винищувач перебуває на озброєнні армій Єгипту, Індії та Катару. Також було відомо про їхнє замовлення Хорватією, Індонезією та Грецією.

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Характеристики "Рафаля":

екіпаж – 1-2 особи;

довжина – 15,30 м;

розмах крила – 10,90 м;

висота – 5,30 м;

площа крила – 45,7 м²;

маса порожнього – 10 000 кг;

нормальна злітна маса – 14 710 кг;

максимальна злітна маса – 24 500 кг;

маса корисного навантаження – 9500 кг;

маса палива у внутрішніх баках – 4700 кг;

маса палива у ПТБ – 6700 кг;

двигун – 2× двоконтурні турбореактивні з форсажною камерою SNECMA M88-2-Е4;

суха маса двигуна – 897 кг;

максимальна тяга – 2×5100 кгс;

тяга на форсажі – 2×7500 кгс;

температура газів перед турбіною – +1577 °C (1850 K);

максимальна швидкість великій висоті – ~2200 км/год (M=1,8);

радіус – 1800 км;

бойовий радіус – 1389 км у варіанті підвіски: 3 ПТБ, 2 УР MICA, 2 УР Мeteor, 6 LGB/PGM, 1 Navigation POD;

скоропідйомність – >305 м/с (18 300 м/хв);

навантаження на крило – 326 кг/м²;

максимальне експлуатаційне навантаження – −3,2/+9,0 g;

озброєння гарматне – 1×30 мм Nexter DEFA 791B (темп стрільби 2500 постр./хв), боєзапас – 125 набоїв типу APIT (бронебійно-запальний трасуючий) із донним підривником;

ракети "повітря-повітря" – MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, "Мажик" II;

ракети "повітря-поверхня" – ASMP та ASMPA середньої дальності з ядерною бойовою частиною , "Апач", AM-39, Storm Shadow, AASM;

, "Апач", AM-39, Storm Shadow, AASM; форсована тяга – 7440 кгс;

питома витрата палива: без форсажу – 0,875 кг на кгс на годину, на форсажі – 1,75 кг на кгс на годину;

зовнішній діаметр – 0,78 м;

довжина двигуна – 3,5 м;

маса двигуна – 880 кг.

Також Rafale має повну "дисплей-кабіну" (панель кабіни пілотів літака, що включає електронні дисплеї та позбавлена будь-яких механічних покажчиків). Вона була розроблена за принципом злиття даних: для простішого керування центральний комп'ютер розумно вибирає та надає пілотам на монітори пріоритетну інформацію.

Для відображення інформації, зібраної з цілого ряду датчиків по всьому літаку, кабіна оснащена ширококутною голографічною системою дисплеєм (HUD), двома головними плоскими кольоровими багатофункціональними дисплеями (MFD), а також центральним дисплеєм, що колімірується. Ці дисплеї розташовані так, щоб мінімізувати відволікання пілотів від зовнішнього середовища. Деякі екрани мають сенсорний інтерфейс для полегшення взаємодії людини з комп'ютером.

Також "Рафаль" має систему голосового управління польотом, що дозволяє екіпажу виконувати ряд операцій через голосові команди.

Мінімальна вартість одного Rafale F4 у базовій комплектації становить приблизно $85 млн, а в покращеній – до $124 млн.

Цікаво, що літак також присутній і в комп'ютерних іграх – наприклад, в авіасимуляторі Jane's Fighters Anthology та серії ігор для ПК та консолей Ace Combat.

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