Українські хакери переключилися на білоруські сайти і завдали непоправної шкоди

Українські хакери атакували Білорусь / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Українська кібергрупа Bandera Hackers завдали потужного удару по ряду білоруських сайтів. Внаслідок кібератаки хакери знищили 50 терабайтів інформації.

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При цьому були видалені також резервні копії даних, а це означає, що вся інформація була знищена безповоротно.

Серед цілей Bandera Hackers є такі сервіси:

Національний Центр маркетингу та кон'юнктури цін (НЦМКЦ)

Засвідчувальний центр НЦМКЦ

Держзакупівлі

Icetrade

Портал інформаційної підтримки експорту

Також внутрішні ресурси держзакупівель і торгів

"Кожен ракетний обстріл українських міст відкочує Білорусь у вік паперової пошти", – попередили українські хакери білоруську сторону.

Раніше ми писали, що Anonymous зламали сервери Росавіації та знищили всі документи. Хакери стерли приблизно 65 терабайт даних із серверів управління цивільної авіації Росії.