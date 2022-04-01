Украинские хакеры переключились на белорусские сайты и нанесли непоправимый урон

Украинские хакеры атаковали Беларусь / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украинская кибергруппа Bandera Hackers нанесли мощный удар по ряду белорусских сайтов. В результате кибератаки хакеры уничтожили 50 терабайтов информации.

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При этом, были удалены также резервные копии данных, а это означает, что вся информация была уничтожена бесповоротно.

Среди целей Bandera Hackers следующие сервисы:

Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМКЦ)

Удостоверяющий центр НЦМКЦ

Госзакупки

Icetrade

Портал информационной поддержки экспорта

Внутренние ресурсы госзакупок и торгов

"Каждый ракетный обстрел Украинских городов откатывает Беларусь в век бумажной почты", – предупредили украинские хакеры белорусскую сторону.

Ранее мы писали, что Anonymous взломали серверы Росавиации и уничтожили все документы. Хакеры стерли примерно 65 терабайт данных из серверов управления гражданской авиации России.